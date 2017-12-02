«Газель» сгорела в Воронеже, есть пострадавшие

Воронеж, 2 декабря. Чрезвычайное происшествие случилось сегодня в Воронеже: загорелся автомобиль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области, инцидент произошел в субботу, 2 декабря, около шести часов утра в Левобережном районе на улице Героев Стратосферы: автомобиль марки ГАЗ по неизвестным причинам загорелся. В салоне машины находился 54-летний водитель, сотрудники скорой помощи доставили его в медицинское учреждение с ожогами рук. В настоящее время специалисты устанавливают причины возгорания.

Напомним, смертельное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе: отечественная легковушка от удара «Газели» вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с иномаркой.