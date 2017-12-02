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Массовое ДТП произошло под Воронежем, есть погибшие и пострадавшие
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    Массовое ДТП произошло под Воронежем, есть погибшие и пострадавшие

    13:53  2 Декабря 2017  /обновлено: 13:53  02 Декабря 2017
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    Массовое ДТП произошло под Воронежем, есть погибшие и пострадавшие

    Воронеж, 2 декабря. Смертельное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе: отечественная легковушка от удара «Газели» вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с иномаркой.

    По информации пресс-службы Главного управления МВД России по региону, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, около шести часов вечера по московскому времени в Павловском районе на 671 километре трассы М-4 «Дон». Автомобиль марки ГАЗ протаранил стоящий на обочине отечественный ВАЗ, который от удара выбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с легковым автомобилем марки Hyundai.

    Водитель ВАЗ и два го пассажира получили травмы различной степени тяжести и были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, позже один из пассажиров скончался. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение. По предварительным данным известно, что водитель «Газели» по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #воронеж
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