Массовое ДТП произошло под Воронежем, есть погибшие и пострадавшие

Воронеж, 2 декабря. Смертельное массовое дорожно-транспортное происшествие случилось вчера на федеральной трассе: отечественная легковушка от удара «Газели» вылетела на проезжую часть, где произошло столкновение с иномаркой.

По информации пресс-службы Главного управления МВД России по региону, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, около шести часов вечера по московскому времени в Павловском районе на 671 километре трассы М-4 «Дон». Автомобиль марки ГАЗ протаранил стоящий на обочине отечественный ВАЗ, который от удара выбросило на проезжую часть, где произошло столкновение с легковым автомобилем марки Hyundai.

Водитель ВАЗ и два го пассажира получили травмы различной степени тяжести и были незамедлительно доставлены в медицинское учреждение, позже один из пассажиров скончался. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение. По предварительным данным известно, что водитель «Газели» по неустановленным на данный момент причинам не справился с управлением транспортным средством.