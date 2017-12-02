«Газель» насмерть сбила пешехода в Воронежской области 

Воронеж, 2 декабря. Смертельное ДТП случилось накануне в Воронежской области: «Газель» насмерть сбила молодого пешехода.

Как сообщают региональные новостные источники со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:40 часов вечера в пятницу, 1 декабря, в селе Сергеевка Подгоренского района: «Газель» под управлением 53-летнего жителя Россошанского района сбила 26-летнего молодого человека, который шел по улице Ленина.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего буде вынесено процессуальное решение.