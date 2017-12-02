Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Две иномарки столкнулись в Великих Луках, есть пострадавшие
Происшествия
«Газель» насмерть сбила пешехода в Воронежской области 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «Газель» насмерть сбила пешехода в Воронежской области 

    11:38  2 Декабря 2017
    108

    «Газель» насмерть сбила пешехода в Воронежской области 

    Воронеж, 2 декабря. Смертельное ДТП случилось накануне в Воронежской области: «Газель» насмерть сбила молодого пешехода.

    Как сообщают региональные новостные источники со  ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Воронежской области, дорожно-транспортное происшествие случилось около 22:40 часов вечера в пятницу, 1 декабря, в селе Сергеевка Подгоренского района: «Газель» под управлением 53-летнего жителя Россошанского района сбила 26-летнего молодого человека, который шел по улице Ленина.

    Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте до приезда сотрудников скорой помощи. В настоящее время органы охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после чего буде вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #дтп #авария #воронеж #пешеход
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть