Пара из Узбекистана ответит перед судом за продажу новорожденной дочери в Воронеже

Воронеж, 2 декабря. Уголовное дело в отношении граждан Узбекистана, которые пытались продать новорожденного ребенка, передано в воронежский суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Воронежской области, 29-летняя женщина родила дочку, но сообщать об этом в ЗАГС не стала: вместе с гражданским мужем, 39-летним мужчиной, они решили продать младенца за 30 тысяч рублей. Сделка состоялась вечером 10 января текущего года, после которой злоумышленников задержали сотрудники охраны правопорядка.

В настоящее время в отношении пары возбуждено уголовное дело «Покушение на торговлю людьми» и передано в суд с обвинительным заключением. Злоумышленникам грозит от трех до десяти лет лишения свободы. Девочка находится в доме ребенка, ее жизни ничто не угрожает.