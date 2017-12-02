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Грузовик и легковушка лоб в лоб столкнулись на трассе под Воронежем, есть жертвы
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    Грузовик и легковушка лоб в лоб столкнулись на трассе под Воронежем, есть жертвы

    9:10  2 Декабря 2017
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    Грузовик и легковушка лоб в лоб столкнулись на трассе под Воронежем, есть жертвы

    Воронеж, 2 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и грузовика случилось вчера на федеральной трассе под Воронежем.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, в Павловском районе около 10:30 часов утра по московскому времени. Грузовик Shaanxi под управлением 57-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки «Нива Шевроле».

    Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Сотрудники скорой помощи госпитализировали 31-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, которые находились в салоне легкового авто. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #авария #воронеж
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