Грузовик и легковушка лоб в лоб столкнулись на трассе под Воронежем, есть жертвы

Воронеж, 2 декабря. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием отечественного автомобиля и грузовика случилось вчера на федеральной трассе под Воронежем.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Воронежской области, автомобильная авария произошла в пятницу, 1 декабря, в Павловском районе около 10:30 часов утра по московскому времени. Грузовик Shaanxi под управлением 57-летнего мужчины выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем марки «Нива Шевроле».

Водитель легковушки получил несовместимые с жизнью травмы и скончался на месте. Сотрудники скорой помощи госпитализировали 31-летнюю женщину и 49-летнего мужчину, которые находились в салоне легкового авто. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка проводят проверку и выясняют обстоятельства смертельного ДТП, после проверки будет вынесено процессуальное решение.