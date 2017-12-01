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МЧС напомнило воронежцам о смертельной опасности тонкого льда
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    МЧС напомнило воронежцам о смертельной опасности тонкого льда

    14:02  1 Декабря 2017
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    МЧС напомнило воронежцам о смертельной опасности тонкого льда

    Воронеж, 1 декабря. Жителей Воронежа предупреждают о смертельной опасности при нахождении на тонком льду городского водохранилища.

    По информации региональных новостных источников со ссылкой на информацию сотрудников МЧС, толщина льда на водоемах области не соответствует допустимой норме, поэтому находиться на его поверхности строго запрещено.

    Лед станет прочным только после установления минусовой температуры в течение нескольких дней. Если температура воздуха выше нуля держится более трех дней, то не стоит выходить на лед. Сотрудники МЧС напоминают, что прочный лед имеет зеленоватый или синеватый оттенок, в свою очередь, тонкий лед представляет собой молочно-мутную, серую поверхность.

    Автор: Ксения Пудовкина
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