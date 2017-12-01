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Аэропорт Воронежа перенес утренние рейсы из-за тумана
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    Аэропорт Воронежа перенес утренние рейсы из-за тумана

    13:24  1 Декабря 2017  /обновлено: 13:24  01 Декабря 2017
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    Аэропорт Воронежа перенес утренние рейсы из-за тумана

    Воронеж, 1 декабря. Несколько авиарейсов из Воронежа в Москву отменили из-за утреннего тумана.

    По информации региональных новостных источников в пятницу, 1 декабря, два рейса пассажирского лайнера из международного аэропорта «Воронеж» в московский аэропорт «Шереметьево», которые должны были состояться в 3:05 часов ночи, отменили ввиду тумана.

    Также вылет самолета в Санкт-Петербург, который должен был состояться в 7:00 часов утра, задержан до 12:40 часов. Кроме этого, рейс в «Шереметьево» перенесли с 10:25 часов утра на 16:40 часов дня по московскому времени. Лайнер в московский аэропорт «Домодедово», вылет которого планировался на 7:40 утра, отменили. Также рейс в Стамбул перенесли на 15.00 часов дня по московскому времени.

    Автор: Ксения Пудовкина
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