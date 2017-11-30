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Установка воронежской новогодней елки обойдется в миллион рублей
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    Установка воронежской новогодней елки обойдется в миллион рублей

    19:33  30 Ноября 2017
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    Установка воронежской новогодней елки обойдется в миллион рублей

    Воронеж, 30 ноября. Установка главной новогодней елки Воронежа будет стоить чуть более миллиона рублей.

    Конкурс на установку новогодней елки уже был проведен: победителем стала компания «Горспецремонт». Администрация  Воронежа планировала потратить на монтаж и демонтаж елки чуть менее 1,7 млн рублей. Однако победитель оценил работу в 1,009 млн рублей, сообщает «Обозреватель». Новогоднюю елку поставят на площади Ленина к 20 декабря, радовать жителей и гостей Воронежа она будет до 25 января.

    Напомним, что в прошлом году возник скандал касательно елки, стоимость которой была 7,2 млн рублей. Однако, денежные средства на елку на были потрачены, неизвестный сделал подарок городу и оплатил все расходы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #елка
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