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Россия
ВКС РФ в Воронеже отработали прикрытие бомбардировщиков
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    ВКС РФ в Воронеже отработали прикрытие бомбардировщиков

    17:17  30 Ноября 2017
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    ВКС РФ в Воронеже отработали прикрытие бомбардировщиков

    Воронеж, 30 ноября. Экипажи бомбардировщиков Су-34 в Западном военном округе провели тренировку по выводу самолетом из-под ракетного удара «противника».

    Пилоты оперативно-тактической авиации ЗВО в Воронежской области провели учения, в ходе которых было отработано приведение в высшую степень готовности дежурных сил, а также вывод авиатехники из-под удара высокоточного оружия вероятного противника.

    В ходе тренировки бомбардировщики по тревоге под прикрытием покинули ставший «опасным» аэродром дислокации, после чего перебазировались на оперативный аэродром в условиях снежных наносов на ВПП, тренировки происходили в дневное и ночное время суток.

    В учениях принимали участие порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц авиационной и военной техники.

    ВКС РФ в Воронеже отработали прикрытие бомбардировщиков

    Автор: Алексей Громов
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    #вкс рф #учения #воронеж #су-34
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