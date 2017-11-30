ВКС РФ в Воронеже отработали прикрытие бомбардировщиков

Воронеж, 30 ноября. Экипажи бомбардировщиков Су-34 в Западном военном округе провели тренировку по выводу самолетом из-под ракетного удара «противника».

Пилоты оперативно-тактической авиации ЗВО в Воронежской области провели учения, в ходе которых было отработано приведение в высшую степень готовности дежурных сил, а также вывод авиатехники из-под удара высокоточного оружия вероятного противника.

В ходе тренировки бомбардировщики по тревоге под прикрытием покинули ставший «опасным» аэродром дислокации, после чего перебазировались на оперативный аэродром в условиях снежных наносов на ВПП, тренировки происходили в дневное и ночное время суток.

В учениях принимали участие порядка 200 военнослужащих и около 40 единиц авиационной и военной техники.