Дублер проспекта Патриотов может появиться в Воронеже

Воронеж, 30 ноября. Воронежские власти планируют создать новую дорогу, которая будет идти параллельно проспекту Патриотов. Дорога-дублер сможет снизить уровень загруженности проспекта.

Параллельную дорогу сделают за гаражно-строительным кооперативом, работу над проектом планируют начать в следующем году. Новая дорога будет выходить к БСМП, сообщают «Вести. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Жителям микрорайона Тенистый не нужно будет выезжать на проспект Патриотов, они смогут воспользоваться новой дорогой, которая как раз будет идти параллельно проспекту. Тем самым, горожане смогут доехать до кольца со всеми удобствами. С улицы-дублера будет обеспечен выход на улицы Кривошеина, Матросова и Ворошилова.