Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Рейтинг самых благоустроенных районов представили в Петербурге
Общество
Дублер проспекта Патриотов может появиться в Воронеже
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дублер проспекта Патриотов может появиться в Воронеже

    16:35  30 Ноября 2017
    39

    Дублер проспекта Патриотов может появиться в Воронеже

    Воронеж, 30 ноября. Воронежские власти планируют создать новую дорогу, которая будет идти параллельно проспекту Патриотов. Дорога-дублер сможет снизить уровень загруженности проспекта.

    Параллельную дорогу сделают за гаражно-строительным кооперативом, работу над проектом планируют начать в следующем году. Новая дорога будет выходить к БСМП, сообщают «Вести. Воронеж» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

    Жителям микрорайона Тенистый не нужно будет выезжать на проспект Патриотов, они смогут воспользоваться новой дорогой, которая как раз будет идти параллельно проспекту. Тем самым, горожане смогут доехать до кольца со всеми удобствами. С улицы-дублера будет обеспечен выход на улицы Кривошеина, Матросова и Ворошилова.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #дорога
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть