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    Сильный ветер ожидается в Воронеже в первый день зимы

    14:34  30 Ноября 2017
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    Сильный ветер ожидается в Воронеже в первый день зимы

    Воронеж, 30 ноября. На территории Воронежа и области ожидаются сильные порывы ветра — до 18 м/с ночью и днем 1 декабря. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области со ссылкой на сообщение воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

    МЧС по Воронежской области предупреждает жителей и гостей города и региона о неблагоприятных погодных условиях. Специалисты рекомендуют находиться в помещении и ограничить выход из зданий. Кроме этого обращают внимание на то, что смертельно опасно стоять рядом с линиями электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

    Если человек находится на улице, то ему стоит спрятаться в подземных переходах или подъездах домов. Не рекомендуют укрываться от ветра у стен зданий, так как с крыш могут падать шифер и другие материалы.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #воронеж #воронежская область
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