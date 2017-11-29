Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств
Общество
Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств

    19:42  29 Ноября 2017
    44

    Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств

    Воронеж, 29 ноября. Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств, который пройдет с 6 по 17 июня 2018 года. Постановку покажут на сцене Воронежского театра оперы и балета 6, 7 и 8 июня.

    «100% Воронеж» — это совместная работа театральной компании Rimini Protokoll и Платоновского фестиваля искусств. Спектакль документальный, в нем нельзя будет увидеть профессиональных актеров, все роли исполняют — обычные воронежцы. В спектакле покажут весь город, актеры будут выбраны с учетом нескольких аспектов: пола, возраста, национальности, состава семьи и так далее. Один воронежец — 1% населения города.

    Спектакль дает возможность каждому высказаться и поразмышлять над проблемами, сообщает пресс-служба Платоновского фестиваля искусств. В спектакле есть настоящее, ведь горожане будут говорить о себе.

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #платоновский фестиваль искусств
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть