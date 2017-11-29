Воронеж, 29 ноября. Спектакль «100% Воронеж» откроет Платоновский фестиваль искусств, который пройдет с 6 по 17 июня 2018 года. Постановку покажут на сцене Воронежского театра оперы и балета 6, 7 и 8 июня.

«100% Воронеж» — это совместная работа театральной компании Rimini Protokoll и Платоновского фестиваля искусств. Спектакль документальный, в нем нельзя будет увидеть профессиональных актеров, все роли исполняют — обычные воронежцы. В спектакле покажут весь город, актеры будут выбраны с учетом нескольких аспектов: пола, возраста, национальности, состава семьи и так далее. Один воронежец — 1% населения города.

Спектакль дает возможность каждому высказаться и поразмышлять над проблемами, сообщает пресс-служба Платоновского фестиваля искусств. В спектакле есть настоящее, ведь горожане будут говорить о себе.