Сроки капитального ремонта в многоквартирных домах сорвали в Воронежской области

Воронеж, 29 ноября. Прокуратура Воронежской области провела проверку, в ходе которой выявила, что срок работ по капитальному ремонту был сорван в многоквартирных домах по адресам: Ленинский проспект дом №144, улицы Остужева №46 и Серафимовича №41.

Работы по ремонту фасада дома на Ленинском проспекте должны были быть выполнены до июля 2017 года, однако до сих пор не сделаны. Кроме этого не подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области. В двух других многоквартирных домах также не выполнены работы по ремонту фасада либо коммунальных систем, и обнаружен еще ряд нарушений.

Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Виновных привлекут к ответственности.