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Сроки капитального ремонта в многоквартирных домах сорвали в Воронежской области
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    Сроки капитального ремонта в многоквартирных домах сорвали в Воронежской области

    16:28  29 Ноября 2017
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    Сроки капитального ремонта в многоквартирных домах сорвали в Воронежской области

    Воронеж, 29 ноября. Прокуратура Воронежской области провела проверку, в ходе которой выявила, что срок работ по капитальному ремонту был сорван в многоквартирных домах по адресам: Ленинский проспект дом №144, улицы Остужева №46 и Серафимовича №41.

    Работы по ремонту фасада дома на Ленинском проспекте должны были быть выполнены до июля 2017 года, однако до сих пор не сделаны. Кроме этого не подписаны акты сдачи-приемки выполненных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры Воронежской области. В двух других многоквартирных домах также не выполнены работы по ремонту фасада либо коммунальных систем, и обнаружен еще ряд нарушений.

    Прокуратура внесла представление об устранении выявленных нарушений. Виновных привлекут к ответственности.

    Автор: Дарья Смолина
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    #ремонт #воронежская область
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