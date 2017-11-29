Победителей конкурса «Золотые руки» наградили в Воронеже

Воронеж, 29 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев наградил победителей ежегодного областного конкурса «Золотые руки» во вторник, 28 ноября.

Конкурс проходил по четырем специальностям: оператор станков с программным управлением, токарь, электросварщик, фрезеровщик. Конкурсные задания были сделаны с учетом мировых стандартов WorldSkills, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

«Профессия рабочего, если речь идет о специалистах, везде всегда остается ключевой. И хорошо, что у нас есть такой конкурс», — отметил глава региона Алексей Гордеев.

В конкурсе приняло участие 50 представителей 18 предприятий. По слова губернатора, предприятий гораздо больше. В этом году было два специальных приза: «За верность профессии» вручили токарю Владимиру Астанину, «Самому молодому участнику конкурса» — токарю Сергею Федотову.