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Победителей конкурса «Золотые руки» наградили в Воронеже
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    Победителей конкурса «Золотые руки» наградили в Воронеже

    10:09  29 Ноября 2017
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    Победителей конкурса «Золотые руки» наградили в Воронеже

    Воронеж, 29 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев наградил победителей ежегодного областного конкурса «Золотые руки» во вторник, 28 ноября.

    Конкурс проходил по четырем специальностям: оператор станков с программным управлением, токарь, электросварщик, фрезеровщик. Конкурсные задания были сделаны с учетом мировых стандартов WorldSkills, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

    «Профессия рабочего, если речь идет о специалистах, везде всегда остается ключевой. И хорошо, что у нас есть такой конкурс», — отметил глава региона Алексей Гордеев.

    В конкурсе приняло участие 50 представителей 18 предприятий. По слова губернатора, предприятий гораздо больше. В этом году было два специальных приза: «За верность профессии» вручили токарю Владимиру Астанину, «Самому молодому участнику конкурса» — токарю Сергею Федотову.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #воронежская область #золотые руки
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