Мать ради выпивки заперла двухлетнего ребенка в Воронеже на ночь в машине

Воронеж, 28 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Воронежа, которая на ночь закрыла в салоне машины двухлетнего сына.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел утром в воскресенье, 26 ноября, в Левобережном районе: сотрудники Росгвардии вызволили из салона машины двухлетнего мальчика. Они выяснили, что мать ребенка с сожителем всю ночь распивали спиртные напитки в кафе, малыш провел в машине с вечера субботы, 25 ноября, до утра следующего дня.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали мальчика с переохлаждением. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «Оставление в опасности». Если суд признает мать ребенка виновной, то ей грозит до года лишения свободы.