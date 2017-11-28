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Мать ради выпивки заперла двухлетнего ребенка в Воронеже на ночь в машине
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    Мать ради выпивки заперла двухлетнего ребенка в Воронеже на ночь в машине

    19:57  28 Ноября 2017
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    Мать ради выпивки заперла двухлетнего ребенка в Воронеже на ночь в машине

    Воронеж, 28 ноября. Уголовное дело возбудили в отношении жительницы Воронежа, которая на ночь закрыла в салоне машины двухлетнего сына.

    Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, инцидент произошел утром в воскресенье, 26 ноября, в Левобережном районе: сотрудники Росгвардии вызволили из салона машины двухлетнего мальчика. Они выяснили, что мать ребенка с сожителем всю ночь распивали спиртные напитки в кафе, малыш провел в машине с вечера субботы, 25 ноября, до утра следующего дня.

    Сотрудники скорой помощи госпитализировали мальчика с переохлаждением. В настоящее время сотрудники охраны правопорядка возбудили уголовное дело в отношении женщины по статье «Оставление в опасности». Если суд признает мать ребенка виновной, то ей грозит до года лишения свободы. 

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж
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