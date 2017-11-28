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Происшествия
Пожилой велосипедист скончался под колесами иномарки в Самарской области
Общество
Семья из Воронежа, выигравшая полмиллиарда рублей, жалуется на финансовые трудности
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    Семья из Воронежа, выигравшая полмиллиарда рублей, жалуется на финансовые трудности

    11:10  28 Ноября 2017  /обновлено: 11:10  28 Ноября 2017
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    Семья из Воронежа, выигравшая полмиллиарда рублей, жалуется на финансовые трудности

    Воронеж, 28 ноября. Пожилая жительница Воронежа, выигравшая  в лотерею полумиллиарда рублей, сможет забрать деньги в будущем году.

    В настоящее время женщина не может подрабатывать из-за большого внимания прессы, и ей остается надеяться только на пенсию, отмечает дочь женщины. Наталья Власова подчеркнула, что поездка в столицу с лотерейным билетом обошлась недешево:

    «В долг взяла куртку, сапоги, мне не в чем было поехать».

    Наталья Власова из Воронежа, которая выиграла  в лотерею рекордную сумму в 506 миллионов рублей, сможет получить деньги ранее Нового года, а на выплату налогов уйдет 13% выигрыша, что составляет около 65 миллионов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #воронеж #лотерея
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