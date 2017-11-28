Семья из Воронежа, выигравшая полмиллиарда рублей, жалуется на финансовые трудности

Воронеж, 28 ноября. Пожилая жительница Воронежа, выигравшая в лотерею полумиллиарда рублей, сможет забрать деньги в будущем году.

В настоящее время женщина не может подрабатывать из-за большого внимания прессы, и ей остается надеяться только на пенсию, отмечает дочь женщины. Наталья Власова подчеркнула, что поездка в столицу с лотерейным билетом обошлась недешево:

«В долг взяла куртку, сапоги, мне не в чем было поехать».

Наталья Власова из Воронежа, которая выиграла в лотерею рекордную сумму в 506 миллионов рублей, сможет получить деньги ранее Нового года, а на выплату налогов уйдет 13% выигрыша, что составляет около 65 миллионов рублей.