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Нападающий воронежского «Бурана» покинул клуб
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    Нападающий воронежского «Бурана» покинул клуб

    21:32  26 Ноября 2017
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    Нападающий воронежского «Бурана» покинул клуб

    Воронеж, 26 ноября. Нападающий хоккейного клуба «Буран» Денис Коротеев покинул воронежскую команду. Он подписал контракт «Химками» из города Вознесенск, который будет действовать до конца сезона 2017/2018.

    Данную информацию сообщила пресс-служба воронежского клуба «Буран» на официальном сайте. Хоккеист в текущем сезоне провел 23 матча и набрал 12 очков при показателе полезности «-17».

    «Из-за невыполнения тренерских установок по игре в обороне нападающий стал получать минимум игрового времени, а потом покинул клуб», — сообщает «РИА Воронеж».

    В прошлом сезоне бывший хоккеист «Бурана» Денис Коротеев играл на позиции нападающего. Он принял участие в 47 играх, забросил 15 шайб в ворота соперников и сделал девять результативных передач.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #хоккей
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