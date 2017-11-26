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Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Воронежа в последние дни осени
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    Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Воронежа в последние дни осени

    16:30  26 Ноября 2017
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    Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Воронежа в последние дни осени

    Воронеж, 26 ноября. Морозы задержатся в Воронеже и области до конца осени. С 1 декабря температура в регионе будет плюсовая.

    По данным Гидрометцентра России в последние дни ноября в Воронеже днем ожидается температура от минус одного до минус пяти. Однако, ночью столбик термометра опустится до минус восьми градусов. Осадков не ожидается. Лишь в последний день осени, 30 ноября, будет небольшой снег.

    В понедельник, 27 ноября, воронежцев ждет переменная облачность, температура днем минус три. Во вторник, 28 ноября, и среду, 29 ноября, на улицах Воронежа будет -4 и -3 соответственно. И лишь в четверг, 30 ноября, температура начнется приближаться к нулю. Первые декабрьские дни подарят небольшие осадки в виде снега и дождя, а температура будет от нуля до одного градуса тепла.

    Автор: Дарья Смолина
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    #погода #воронеж
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