Синоптики рассказали, какая погода ждет жителей Воронежа в последние дни осени

Воронеж, 26 ноября. Морозы задержатся в Воронеже и области до конца осени. С 1 декабря температура в регионе будет плюсовая.

По данным Гидрометцентра России в последние дни ноября в Воронеже днем ожидается температура от минус одного до минус пяти. Однако, ночью столбик термометра опустится до минус восьми градусов. Осадков не ожидается. Лишь в последний день осени, 30 ноября, будет небольшой снег.

В понедельник, 27 ноября, воронежцев ждет переменная облачность, температура днем минус три. Во вторник, 28 ноября, и среду, 29 ноября, на улицах Воронежа будет -4 и -3 соответственно. И лишь в четверг, 30 ноября, температура начнется приближаться к нулю. Первые декабрьские дни подарят небольшие осадки в виде снега и дождя, а температура будет от нуля до одного градуса тепла.