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Общество
Губернатор Воронежской области поздравил женщин с Днем матери
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    Губернатор Воронежской области поздравил женщин с Днем матери

    13:22  26 Ноября 2017
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    Губернатор Воронежской области поздравил женщин с Днем матери

    Воронеж, 26 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поздравил жительниц региона с Днем матери, который отмечается в воскресенье, 26 ноября.

    Алексей Гордеев отметил, что этот праздник — особый повод показать любовь и благодарность матерям. Несмотря на возраст ребенка, ему всегда нужна будет поддержка и понимание. Женщины успевают не только создавать тепло и уют в доме, но совершенствоваться в профессиональной деятельности, поэтому основной задачей региона — создать условия для самореализации женщин в разных сферах, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.

    «От всей души желаем вам здоровья и долголетия! Пусть родные окружают вас любовью и вниманием, дети радуют своими успехами, а в домах царят мир и счастье», — сообщает губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #воронежская область
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