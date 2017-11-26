Губернатор Воронежской области поздравил женщин с Днем матери

Воронеж, 26 ноября. Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев поздравил жительниц региона с Днем матери, который отмечается в воскресенье, 26 ноября.

Алексей Гордеев отметил, что этот праздник — особый повод показать любовь и благодарность матерям. Несмотря на возраст ребенка, ему всегда нужна будет поддержка и понимание. Женщины успевают не только создавать тепло и уют в доме, но совершенствоваться в профессиональной деятельности, поэтому основной задачей региона — создать условия для самореализации женщин в разных сферах, сообщает пресс-служба правительства Воронежской области.