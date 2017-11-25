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Воронежский музей покажет редкие иллюстрации к трагедии Пушкина
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    Воронежский музей покажет редкие иллюстрации к трагедии Пушкина

    20:36  25 Ноября 2017
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    Воронежский музей покажет редкие иллюстрации к трагедии Пушкина

    Воронеж, 25 ноября. Иллюстрации Юрия Купера к трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» покажут в Воронежском областном художественном музее имени Крамского в пятницу, 1 декабря. Выставка пройдет до 17 декабря, вход осуществляется по билетам.

    На выставке будет представлена книга «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, иллюстратором которой выступил Юрий Купер. В воронежском музее живет один из экземпляров уникальной книги художника. Отмечается, что всего таких книг — 50, сообщает «РИА Воронеж».

    Особенность книги в том, что она состоит из отдельных листов, которые сложены в папку. Юрий Купер не только занимался иллюстрацией книги, но и оформлением всех листов, он прорабатывал каждую деталь произведения искусства.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #выставка
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