Воронежский музей покажет редкие иллюстрации к трагедии Пушкина

Воронеж, 25 ноября. Иллюстрации Юрия Купера к трагедии Александра Пушкина «Моцарт и Сальери» покажут в Воронежском областном художественном музее имени Крамского в пятницу, 1 декабря. Выставка пройдет до 17 декабря, вход осуществляется по билетам.

На выставке будет представлена книга «Моцарт и Сальери» Александра Пушкина, иллюстратором которой выступил Юрий Купер. В воронежском музее живет один из экземпляров уникальной книги художника. Отмечается, что всего таких книг — 50, сообщает «РИА Воронеж».

Особенность книги в том, что она состоит из отдельных листов, которые сложены в папку. Юрий Купер не только занимался иллюстрацией книги, но и оформлением всех листов, он прорабатывал каждую деталь произведения искусства.