Воронежская «Пятерочка» приостановила выпечку хлеба из-за нарушения санитарных норм

Воронеж, 25 ноября. Судебные приставы приостановили производство хлебобулочной продукции в воронежском магазине «Пятерочка».

Приостановили производство продукции из-за нескольких нарушений: отсутствие условий для мытья кухонной посуды, инвентаря, который закреплен за цехом выпечки, одноразовых перчаток для фасовки продукции, а также планировка помещения, где производят хлебобулочную продукцию, не предусматривает последовательность технологических процессов. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.

Суд постановил: приостановить производство хлебобулочных изделий в магазине на 30 суток, начиная с 14 ноября. Владелец магазина был признан виновным в правонарушении, которое предусмотрено статьей «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».