Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Подросток пропал в Новоржеве Псковской области
Происшествия
Воронежская «Пятерочка» приостановила выпечку хлеба из-за нарушения санитарных норм
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Воронежская «Пятерочка» приостановила выпечку хлеба из-за нарушения санитарных норм

    19:29  25 Ноября 2017
    34

    Воронежская «Пятерочка» приостановила выпечку хлеба из-за нарушения санитарных норм

    Воронеж, 25 ноября. Судебные приставы приостановили производство хлебобулочной продукции в воронежском магазине «Пятерочка».

    Приостановили производство продукции из-за нескольких нарушений: отсутствие условий для мытья кухонной посуды, инвентаря, который закреплен за цехом выпечки, одноразовых перчаток для фасовки продукции, а также планировка помещения, где производят хлебобулочную продукцию, не предусматривает последовательность технологических процессов. Об этом сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Воронежской области.

    Суд постановил: приостановить производство хлебобулочных изделий в магазине на 30 суток, начиная с 14 ноября. Владелец магазина был признан виновным в правонарушении, которое предусмотрено статьей «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

    Автор: Дарья Смолина
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #воронеж #санитарные нормы
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть