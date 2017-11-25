Тело пропавшего мужчины нашли в реке в Воронежской области

Воронеж, 25 ноября. Пропавшего 43-летнего мужчину нашли мертвым в реке Ведуга в Воронежской области. Его тело было обнаружено 25 ноября.

Мужчина ушел из дома, который расположен на улице Свободы, в селе Ендовище Воронежской области 17 ноября. Мужчину искали волонтеры, и один из поисковиков в субботу, 25 ноября, обнаружил тело, которое зацепилось за коряги. Тело 43-летнего мужчины нашли в 500 метрах от его дома.

«Сельчанин мог упасть в воду — его нашли на расстоянии в 250 метрах от мостика. Есть ли на теле следы насильственной смерти – рассмотреть было сложно», — приводит «РИА Воронеж» слова поисковика Алексея Архипова.

По информации местных СМИ, мужчина пропал после того, как ему кто-то позвонил. Мужчина был нетрезвым, его телефон был недоступен.