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Умные светофоры установят на улицах Воронежа до 10 декабря
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    Умные светофоры установят на улицах Воронежа до 10 декабря

    10:48  25 Ноября 2017
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    Умные светофоры установят на улицах Воронежа до 10 декабря

    Воронеж, 25 ноября. Умные светофоры планируют установить на улицах Воронежа к 10 декабря.

    Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев участвовал в 13-м заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. В ходе данного заседания был рассмотрен проект «умные светофоры», сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Поставка высокотехнологичного оборудования на десяти светофорных объектах — 145 транспортных и пешеходных — ожидается на следующей неделе.

    Планируют завершить работы по монтажу опор, подключению линии связи светофоров, а также установке датчиков и контроллеров к середине декабря, а до 1 февраля следующего года планируют оценить эффективность новых технологий.

    Автор: Дарья Смолина
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    #воронеж #светофор #воронежская область
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