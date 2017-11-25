Умные светофоры установят на улицах Воронежа до 10 декабря

Воронеж, 25 ноября. Умные светофоры планируют установить на улицах Воронежа к 10 декабря.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев участвовал в 13-м заседании Российско-Японской Межправительственной комиссии по торгово-экономическим вопросам. В ходе данного заседания был рассмотрен проект «умные светофоры», сообщает пресс-служба правительства Воронежской области. Поставка высокотехнологичного оборудования на десяти светофорных объектах — 145 транспортных и пешеходных — ожидается на следующей неделе.

Планируют завершить работы по монтажу опор, подключению линии связи светофоров, а также установке датчиков и контроллеров к середине декабря, а до 1 февраля следующего года планируют оценить эффективность новых технологий.