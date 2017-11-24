Мэрию Воронежа эвакуировали из-за звонка телефонного террориста

Воронеж, 24 ноября. Полиция мэрию Воронежа и оцепила здание из-за подозрительного предмета.

Как сообщает пресс-служба МВД по Воронежской области, неизвестный мужчина сообщил о подозрительном предмете в администрации города. Чрезвычайное происшествие случилось в пятницу, 24 ноября, около трех часов дня. В настоящее время на территории мэрии работают сотрудники спецслужб.

Сотрудники администрации города вернулись на рабочие места. Органы охраны правопорядка будут разбираться в обстоятельствах произошедшего.

Напомним, мэрия Воронежа готовит документацию для проектирования строительства новой развязки. На строительство новой развязки, которая появится не ранее 2022 года, будет потрачено около 4,3 миллиардов рублей.