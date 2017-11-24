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Строительство новой развязки в Воронеже планируют начать в 2019 году
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    Строительство новой развязки в Воронеже планируют начать в 2019 году

    15:54  24 Ноября 2017  /обновлено: 15:55  24 Ноября 2017
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    Строительство новой развязки в Воронеже планируют начать в 2019 году

    Воронеж, 24 ноября. Мэрия Воронежа готовит документацию для проектирования строительства новой развязки.

    На сайте администрации города появилась информация о планировании строительства развязки на участке в районе Остужевского кольца на территории в 36 гектаров от Северного моста до пересечения улиц Остужева и Урывского. Подготовкой документации будут заниматься сотрудники управления главного архитектора в течение пяти месяцев. Подрядчик будет определен через тендер, а строительство планируют начать в 2019 году.

    На строительство новой развязки, которая появится не ранее 2022 года, будет потрачено около 4,3 миллиардов рублей.

    Автор: Ксения Пудовкина
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