Строительство новой развязки в Воронеже планируют начать в 2019 году

Воронеж, 24 ноября. Мэрия Воронежа готовит документацию для проектирования строительства новой развязки.

На сайте администрации города появилась информация о планировании строительства развязки на участке в районе Остужевского кольца на территории в 36 гектаров от Северного моста до пересечения улиц Остужева и Урывского. Подготовкой документации будут заниматься сотрудники управления главного архитектора в течение пяти месяцев. Подрядчик будет определен через тендер, а строительство планируют начать в 2019 году.

На строительство новой развязки, которая появится не ранее 2022 года, будет потрачено около 4,3 миллиардов рублей.