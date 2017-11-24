Спасатели напомнили воронежцам о правилах безопасности при гололеде

Воронеж, 24 ноября. Неблагоприятные погодные условия станут причиной образования гололеда в Воронежской области.

Сотрудники МЧС сообщают о сохранении непогода и образования льда на трассах и дорогах Воронежа и области. Спасатели предупреждают, что перед выходом из дома на улицу необходимо подготовить обувь со специальной подошвой, а именно, прикрепить на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклеить лейкопластырь или изоляционную ленту. Пожилым жителям лучше использовать трость с резиновым наконечником или с заостренными шипами.

Автомобилистов просят соблюдать правила дорожного движения, быть внимательнее на дорогах и плавно выполнять все маневры.