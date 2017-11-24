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Происшествия
Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы
Происшествия
Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы
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    Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы

    12:17  24 Ноября 2017
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    Две иномарки столкнулись под Воронежем, есть жертвы

    Воронеж, 24 ноября. Смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок случилось вчера на автомобильной трассе под Воронежем: один человек скончался, другого госпитализировали.

    Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области, автомобильная авария случилась в четверг, 23 ноября, около 17:20 часов вечера по московскому времени в Семилукском районе. Автомобиль Daewoo Nexia под управлением 52-летнего местного жителя вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с иномаркой Mercedes-Benz, за рулем которой находился 37-летний воронежец.

    Водителя Daewoo Nexia с многочисленными травмами различной степени тяжести госпитализировали, его пассажирка получила несовместимые с жизнью травмы и скончалась на месте до приезда сотрудников скорой помощи.

    Автор: Ксения Пудовкина
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    #дтп #воронеж
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