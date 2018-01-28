В Волгоградской области вырос индекс промышленного производства

Волгоград, 28 января. В 2017 году индекс промышленного производства в Волгоградской области составил (по отношению к предыдущему году) 100,3%. Такими данными поделились эксперты Волгоградоблстата.

Как указано в отчете, количество хозяйствующих субъектов в регионе сократилось на 9%, однако число индивидуальных предпринимателей выросло на 1,9%.

«Оборот организаций составил в прошедшем году 1856,3 миллиарда рублей, превысив уровень 2016 года на 10,6%. Позитивные изменения наблюдаются в строительстве, где объем выполненных работ увеличился на 17,4%, в сельском хозяйстве прирост составил 3,0%», — отметили специалисты.

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о том, что предприятия ОПК должны активнее подключаться к реализуемым в стране программам в сфере модернизации электроэнергетики и развития цифровой экономики.