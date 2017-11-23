Volkswagen сбил девятилетнего мальчика на переходе в Вологде

Вологда, 23 ноября. Девятилетний мальчик 22 ноября попал в ДТП в Вологде, ребенка сбил на зебре водитель Volkswagen, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Водитель Volkswagen сбил несовершеннолетнего на нерегулируемом пешеходном переходе в Вологде. Инцидент произошел накануне, карета скорой помощи срочно госпитализировала школьника. Врачи диагностировали у ребенка ссадины и ушиб головы. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Правоохранительные органы региона проводят соответствующую проверку ДТП.