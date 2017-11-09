Жителя Череповца приговорили к колонии за сожжение заживо трех человек

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Вологда, 9 ноября. Жителя Череповца осудили на 21 год колонии строгого режима за тройное убийство и уничтожение имущества, говорится в сообщении прокуратуры Вологодской области.

Убийство произошло 28 мая текущего года, 36-летний житель Череповца, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с собутыльниками. Он вышел на улицу, развел огонь на веранде и подпер дверь, чтобы из дома никто не смог выбраться. Прибывшие на место ЧП правоохранительные органы и пожарные обнаружили тела трех человек. Осужденный признал свою вину, он был приговорен к 21 году лишения свободы.