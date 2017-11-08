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Общество
В Вологодской области удалось снизить цены на лекарства
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    В Вологодской области удалось снизить цены на лекарства

    8:48  8 Ноября 2017
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    В Вологодской области удалось снизить цены на лекарства

    Вологда, 08 ноября. На оперативном совещании у губернатора члены регионального Кабмина обсудили снижение цен на лекарства.

    Как сообщают местные СМИ, достичь таких показателей удалось благодаря созданию  в области государственной аптечной сети, которая объединила муниципальные фармацевтические организации.

    «Во всех розничных аптечных подразделениях, входящих в единую региональную сеть, согласно постановлению Губернатора области, цены едины, в том числе и в фельдшерско-акушерских пунктах. В 2017 году скидки по социальным проектам составят более 19 млн рублей», — рассказал начальник Департамента здравоохранения области Игорь Маклаков.

     

    Автор: Константин Терехов
    #лекарства #вологодская область
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