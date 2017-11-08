В Вологодской области удалось снизить цены на лекарства

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Вологда, 08 ноября. На оперативном совещании у губернатора члены регионального Кабмина обсудили снижение цен на лекарства.

Как сообщают местные СМИ, достичь таких показателей удалось благодаря созданию в области государственной аптечной сети, которая объединила муниципальные фармацевтические организации.