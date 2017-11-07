Житель Вологодской области пойдет под суд за убийство ревнивой сожительницы

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Вологда, 7 ноября. Житель поселка Вохтога Вологодской области пойдет под суд за убийство сожительницы, сообщили в региональном управлении СКР. Конфликт произошел 28 сентября на почве ревности.

В квартире 44-летней женщины в населенном пункте Вохтога 28 сентября текущего года произошло убийство. По данным следствия, 39-летний мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, набросился на хозяйку квартиры с ножом.

Поводом для нападения послужила сцена ревности, которую женщина устроила своему любовнику. Пострадавшая скончалась на месте от ножевой раны в грудь. Материалы уголовного дела направлены в суд, отметили в Вологодском СКР.