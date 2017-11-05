Шестерых хулиганов задержали на концерте ДДТ в Череповце

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Вологда, 5 ноября. На концерте рок-группы «ДДТ» в субботу за нарушение порядка полиция задержала шесть человек. Мужчины разжигали файеры и бросались ими.

«Развлекаться» таким образом начала группа из четырех человек. Их задержали сотрудники ОМОНа. Однако по пути в машину им пришлось забрать с собой еще двух хулиганов, сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Сейчас все шестеро находятся в отделении полиции, решается вопрос о вынесении им административного наказания.