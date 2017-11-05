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Шестерых хулиганов задержали на концерте ДДТ в Череповце
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    Шестерых хулиганов задержали на концерте ДДТ в Череповце

    17:04  5 Ноября 2017
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    Шестерых хулиганов задержали на концерте ДДТ в Череповце

    Вологда, 5 ноября. На концерте рок-группы «ДДТ» в субботу за нарушение порядка полиция задержала шесть человек. Мужчины разжигали файеры и бросались ими.

    «Развлекаться» таким образом начала группа из четырех человек. Их задержали сотрудники ОМОНа. Однако по пути в машину им пришлось забрать с собой еще двух хулиганов, сообщает официальный сайт Череповца со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

    Сейчас все шестеро находятся в отделении полиции, решается вопрос о вынесении им административного наказания.

    Автор: Алексей Громов
    #ддт #концерт #хулиганы
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