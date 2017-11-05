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Девочка-подросток пострадала в результате ДТП в Вологде
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    Девочка-подросток пострадала в результате ДТП в Вологде

    12:13  5 Ноября 2017
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    Девочка-подросток пострадала в результате ДТП в Вологде

    Вологда, 5 ноября. 15-летняя девочка пострадала в результате ДТП на 6 километре магистрали А114 — ГСВ — Абакановский карьер в Вологодской области.

    Школьница ехала в автомобиле Nissan Almera. 57-летний водитель машины потерял управление, Nissan перевернулся, сообщили в областном управлении ГИБДД.

    В результате аварии медики диагностировали у девочки переломы ключицы и костей таза. Подростка госпитализировали.

    Напомним, в начале октября 17-летняя девушка погибла в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» с грузовым прицепом. 

    Автор: Алексей Громов
    #дтп #авария #подросток
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