Девочка-подросток пострадала в результате ДТП в Вологде

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Вологда, 5 ноября. 15-летняя девочка пострадала в результате ДТП на 6 километре магистрали А114 — ГСВ — Абакановский карьер в Вологодской области.

Школьница ехала в автомобиле Nissan Almera. 57-летний водитель машины потерял управление, Nissan перевернулся, сообщили в областном управлении ГИБДД.

В результате аварии медики диагностировали у девочки переломы ключицы и костей таза. Подростка госпитализировали.

Напомним, в начале октября 17-летняя девушка погибла в результате столкновения легкового автомобиля «ВАЗ» с грузовым прицепом.