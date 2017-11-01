Двое мужчин ограбили шесть магазинов Вологды

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Вологда, 1 ноября.Правоохранительные органы Вологды задержали с поличным двух мужчин — 30 и 26 лет, которые подозреваются в серии краж в местных магазинах, сообщили в региональном управлении МВД.

Двое подозрительных мужчин с несколькими пакетами в руках были замечены в Вологде в ночь на 1 ноября. Известно, что задержанные перед поимкой попытались скрыться. При себе у мужчин находились деньги и пакеты с мясом. Правоохранительные органы полагают, что подозреваемые причастны к шести кражам, сумма ущерба — около трех сотен тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело, злоумышленникам грозит до пяти лет лишения свободы.