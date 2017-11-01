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Житель Вологодской области осужден на 12 лет за пытки и убийство сожительницы
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    Житель Вологодской области осужден на 12 лет за пытки и убийство сожительницы

    14:22  1 Ноября 2017
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    Житель Вологодской области осужден на 12 лет за пытки и убийство сожительницы

    Вологда, 1 ноября. Житель Вологодской области почти полгода истязал сожительницу перед ее убийством, сообщили в правоохранительных органах Вытегорского района.

    Тело женщины было обнаружено в январе этого года в деревне Депо. На мертвой женщине было выявлено множество телесных повреждений в области головы и тела.

    Как установили следователи, она погибла от рук своего сожителя, с которым распивала алкоголь. Мужчина во время ссоры избил ее, от чего она скончалась. Кроме того, стало известно, женщина подвергалась его истязаниям и ранее — с июня 2016 года.

    Также фигурант дела об убийстве был уличен в краже на 24 тысячи рублей в одной из деревень Вытегорского района.

    Житель Вологодской области осужден на 12 лет за пытки и убийство сожительницы

    Мужчина признан виновным по двум статьям. Суд приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #суд #убийство #пытки #вологодская область
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