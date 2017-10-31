Неизвестный зарезал 43-летнюю женщину возле церкви в Вологде

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Вологда, 31 октября. Накануне вечером неизвестный, вооруженный ножом, ранил 43-летнюю жительницу Вологды. Пострадавшая смогла добраться до церкви, однако скончалась до приезда кареты скорой помощи.

Правоохранительные органы Вологды возбудили уголовное дело по факту инцидента, произошедшего вечером 30 октября. Отметим, что неизвестный нанес несколько ножевых ранений в грудь 43-летней женщине. Пострадавшая сообщила о нападении в церкви, ей вызвали скорую, однако женщина скончалась до приезда медиков. Место происшествия осмотрела полиция, правоохранители ведут опрос свидетелей. Выясняются обстоятельства нападения и личность злоумышленника.