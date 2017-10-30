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Общество
Вологодскому бойцу Росгвардии вручили награду от Путина
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    Вологодскому бойцу Росгвардии вручили награду от Путина

    2:00  30 Октября 2017
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    Вологодскому бойцу Росгвардии вручили награду от Путина

    Вологда, 30 октября. Важной государственной награды — медали «За спасение погибавших» — удостоен сотрудник вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Вологодской области сержант полиции Николай Соколов. Указ о награждении подписал лично глава государства Владимир Путин. 

    Награду Соколову вручили в пятницу. Торжественная церемония проходила в актовом зале Вологодского института права и экономики ФСИН России.

    Медалью был отмечен смелый поступок сержанта полиции: 8 февраля 2017 года Соколов, у которого был выходной, проезжал по городу на автомобиле, когда увидел горящий дом, внутри которого находилась женщина. Полицейский бросился на помощь — выбил окно и вынес женщину из огня. 

    Как выяснилось впоследствии, пожар устроил серийный поджигатель. Он понес наказание. 

    Автор: Владимир Багров
    #путин #росгвардия #соколов #награда #вологда #медаль
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