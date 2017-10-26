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Новости Сирии
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Происшествия
Автоледи на Mitsubishi Colt сбила пенсионерку под Вологдой
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    Автоледи на Mitsubishi Colt сбила пенсионерку под Вологдой

    11:42  26 Октября 2017
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    Автоледи на Mitsubishi Colt сбила пенсионерку под Вологдой

    Череповец, 26 октября. Накануне днем в Череповце произошло ДТП — автоледи, будучи за рулем Mitsubishi Colt, наехала на 59-летнюю пенсионерку, сообщили в управлении ГИБДД по Вологодской области. 

    Пожилая пенсионерка пострадала в ДТП в Вологодской области. Известно, что 25 октября 54-летняя автоледи на иномарке сбила женщину на зебре. Инцидент произошел около дома № 39 на улице Ленина. Пенсионерка получила незначительные травмы и была направлена в больницу на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы Череповца проводят проверку. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #дтп #вологда #череповец
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