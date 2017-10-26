Автоледи на Mitsubishi Colt сбила пенсионерку под Вологдой

В Избранное

Череповец, 26 октября. Накануне днем в Череповце произошло ДТП — автоледи, будучи за рулем Mitsubishi Colt, наехала на 59-летнюю пенсионерку, сообщили в управлении ГИБДД по Вологодской области.

Пожилая пенсионерка пострадала в ДТП в Вологодской области. Известно, что 25 октября 54-летняя автоледи на иномарке сбила женщину на зебре. Инцидент произошел около дома № 39 на улице Ленина. Пенсионерка получила незначительные травмы и была направлена в больницу на амбулаторное лечение. Правоохранительные органы Череповца проводят проверку.