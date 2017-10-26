Вологодский охотник застрелил товарища, приняв его за лося

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Вологда, 26 октября. Охотник застрелил товарища, приняв его за притаившуюся в кустах дичь.

Трагедия произошла 24 октября в Вытегорском районе Вологодской области. Три местных жителя охотились в лесу. Один из них произвел выстрел. Его товарищ увидел движение в кустах и выстрелил в том направлении, не разглядев цели. Пуля попала в человека, от полученного ранения охотник скончался на месте.

По данным издания «Вологда регион», все три охотника имели при себе охотничьи билеты и разрешения на добычу боровой дичи. Но с собой они взяли нарезные карабины для охоты на крупных животных, что может говорить о том, что настоящей целью охотников был лось.