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Вологодский охотник застрелил товарища, приняв его за лося
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    Вологодский охотник застрелил товарища, приняв его за лося

    5:42  26 Октября 2017
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    Вологодский охотник застрелил товарища, приняв его за лося

    Вологда, 26 октября. Охотник застрелил товарища, приняв его за притаившуюся в кустах дичь.

    Трагедия произошла 24 октября в Вытегорском районе Вологодской области. Три местных жителя охотились в лесу. Один из них произвел выстрел. Его товарищ увидел движение в кустах и выстрелил в том направлении, не разглядев цели. Пуля попала в человека, от полученного ранения охотник скончался на месте.

    По данным издания «Вологда регион», все три охотника имели при себе охотничьи билеты и разрешения на добычу боровой дичи. Но с собой они взяли нарезные карабины для охоты на крупных животных, что может говорить о том, что настоящей целью охотников был лось.

    Автор: Виталий Малясев
    #несчастный случай #вологда #охота #жертва
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