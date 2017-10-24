Пьяная жительница Череповца зарезала недовольного детским плачем супруга

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Вологда, 24 октября. Череповецкий суд осудил на 8,5 лет 30-летнюю местную жительницу, которая зарезала гражданского супруга, недовольного плачем ребенка, сообщили Следственном комитете по Вологодской области.

Конфликт между гражданскими супругами в Череповце произошел 1 июля текущего года. По данным следствия, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения 30-летняя женщина и ее 36-летний сожитель поругались из-за ребенка. Семимесячная дочь приговоренной заплакала, мать не смогла успокоить ребенка, в результате чего произошла ссора.

Женщина схватила нож и нанесла четыре удара в спину сожителя, позднее он скончался в больнице. Известно, что мать ребенка подвергалась домашнему насилию со стороны погибшего. Однако ранее она привлекалась к уголовной ответственности за поножовщину.