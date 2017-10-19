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Тепловоз столкнулся с грузовым поездом на станции в Вологодской области
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    Тепловоз столкнулся с грузовым поездом на станции в Вологодской области

    7:03  19 Октября 2017
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    Тепловоз столкнулся с грузовым поездом на станции в Вологодской области

    Вологда, 19 октября. Маневровый тепловоз столкнулся с грузовым поездом утром в четверг на железнодорожной станции «Лоста» в Вологодской области.

    Как рассказали в пресс-службе главного управления МЧС России по региону, сошли с рельсов шесть цистерн.

    Отмечается, что инцидент произошел в 3.54 на станции «Лоста» Северной железной дороги. Тепловоз столкнулся с поездом №2787. В результате происшествия сошли с рельсов шесть цистерн. Жертв и пострадавших нет.

    Движение поездов было организовано по свободным путям с 10-минутным интервалом.

    Как пишет Газета.ru, сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. 

    Тепловоз столкнулся с грузовым поездом на станции в Вологодской области

    Автор: Алия Садыкова
    #железная дорога #поезд #станция #вологда
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