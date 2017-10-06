Врио мэра Вологды после отставки Травникова был назначен Сергей Воропанов

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Вологда, 6 октября. Временно исполняющим обязанности мэра Вологды после досрочной отставки Андрея Травников станет Сергей Воропанов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Вологодская городская дума ранее приняла отставку мэра города Андрея Травникова в связи с его назначением исполняющим обязанности губернатора Новосибирской области.

«Назначение исполняющего обязанности произойдет либо завтра, либо в воскресенье, потому что сегодня в соответствии с уставом обязанности мэра исполняет Воропанов Сергей Александрович», — приводит текст сообщения городской администрации газета «Известия».

Напомним, что до своего назначения Воропанов занимал должность первого заместителя мэра, в чьи обязанности входило курирование экономических вопросов.