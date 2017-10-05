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Россия
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Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем в Вологодской области
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    Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем в Вологодской области

    16:23  5 Октября 2017
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    Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем в Вологодской области

    Вологда, 5 октября. Погоня со стрельбой произошла в Череповецком районе, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

    Согласно приведенным данным, автомобиль Daewoo Nexia привлек внимание сотрудников. Так, на участке трассы Вологда-Новая Ладога водитель иномарки нарушил ПДД и, несмотря на требование правоохранителей об остановке, продолжил движение. Экипаж ГИБДД выехал в погоню за нарушителем.

    Инспекторы приняли решение о применении табельного оружия на участке дороги в районе 160 км. Полицейские прострелили задние колеса автомобиля, благодаря чему водителя удалось установить. Нарушителем оказался 28-летний мужчина. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

    Напомним, ранее массовое ДТП с участием сразу трех внедорожников произошло во Владивостоке.

    Автор: Тимур Румянцев
    #вологда
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