Полицейские устроили погоню со стрельбой за пьяным водителем в Вологодской области

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Вологда, 5 октября. Погоня со стрельбой произошла в Череповецком районе, сообщает пресс-служба областного управления ГИБДД.

Согласно приведенным данным, автомобиль Daewoo Nexia привлек внимание сотрудников. Так, на участке трассы Вологда-Новая Ладога водитель иномарки нарушил ПДД и, несмотря на требование правоохранителей об остановке, продолжил движение. Экипаж ГИБДД выехал в погоню за нарушителем.

Инспекторы приняли решение о применении табельного оружия на участке дороги в районе 160 км. Полицейские прострелили задние колеса автомобиля, благодаря чему водителя удалось установить. Нарушителем оказался 28-летний мужчина. За рулем он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, ранее массовое ДТП с участием сразу трех внедорожников произошло во Владивостоке.