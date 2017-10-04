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Сотрудники Росгвардии задержали в Вологде банду грабителей
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    Сотрудники Росгвардии задержали в Вологде банду грабителей

    21:41  4 Октября 2017
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    Сотрудники Росгвардии задержали в Вологде банду грабителей

    Вологда, 4 октября. В Вологде сотрудники Росгвардии по горячим следам задержали группу молодых людей, которая подозреваются в серии грабежей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Вологодской области.

    Минувшей ночью в полицию обратился мужчина, который сообщил, что на перекрестке улиц Герцена и Первомайской на него напали трое неизвестных. Потерпевшему нанесли физические травмы и отняли телефон. Спустя некоторое время произошло аналогичное ограбление в этом же районе.

    Бойцы Росгвардии в ходе обследования района обратили внимание на троих молодых людей, которые по приметам были схожи с предполагаемыми преступниками. У них были обнаружены украденные вещи. Подозреваемых задержали и доставили в отдел полиции, где злоумышленники признали свою вину.

    Автор: Алексей Громов
    #ограбление #росгвардия #вологда
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