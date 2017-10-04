Пьяная мать в Вологде покалечила грудного ребенка, уронив его на пол

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Вологда, 4 октября. Сотрудники правоохранительных органов Вологодской области возбудили уголовное дело в отношении 26-летней девушки, которая уронила на пол своего маленького ребенка. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК Российской Федерации.

Инцидент произошел 2 октября в Вологде. Согласно предварительным данным, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения мать неудачно попыталась взять на руки пятимесячного сына.

«Мальчик получил травму головы, которая по признаку опасности для жизни человека повлекла за собой тяжкий вред здоровью», — указано в заявлении ведомства.

Как ранее сообщало агентство URA.RU, житель Тюменской области избил трехлетнего ребенка.