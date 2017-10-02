Страшное ДТП под Вологдой унесло жизнь 17-летней девушки

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Вологда, 2 октября. Жизнь 17-летней девушки унесло страшное ДТП в Вологодской области. Трагедия произошла возле деревни Чекшино в Сокольском районе.

Установлено, что легковой автомобиль ВАЗ, в котором находились молодые люди, допустил столкновение с грузовым прицепом, припаркованный на обочине дороги.

В результате сильнейшего удара 17-летняя пассажирка ВАЗ погибла на месте происшествия. Водитель и еще одна 16-летняя девушка, находившаяся в салоне легковушки, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу.

Еще один пассажир ВАЗ не пострадал, пишет «Ньюинформ».

