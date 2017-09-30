Вологодские полицейские отметят 80-летие спортивными состязаниями на стадионе «Витязь»

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Вологда, 30 сентября. На стадионе «Витязь» в субботу проходит празднование 80-летия образования управления внутренних дел Вологодской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

В честь юбилея вологодских полицейских на стадионе проходит спортивный праздник, участие в котором могут принять все желающие.

Отмечается, что на «Витязе» проходят спортивные состязания. Гостям праздника демонстрируют автотранспорт и спецсредства правоохранительных органов. Также запланированы показательные выступлениям кинологов со служебными собаками.

Кроме того, спортивный праздник украсят выступления лауреатов конкурсов художественной самодеятельности среди сотрудников органов внутренних дел области.