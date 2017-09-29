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Полиция Вологды изъяла у безработного наркотики и шприцы
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    Полиция Вологды изъяла у безработного наркотики и шприцы

    16:09  29 Сентября 2017
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    Полиция Вологды изъяла у безработного наркотики и шприцы

    Вологда, 29 сентября. Полиция Вологды задержала возле железнодорожного вокзала подозрительного мужчину. Подозреваемым оказался 31-летний безработный, имеющий судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

    Полиция Вологды изъяла у безработного наркотики и шприцы

    При себе у него были свертки с порошком и веществом растительного происхождения, которые при проверке оказались синтетическим наркотиком и гашишем. При обыске его жилища полиция нашла шприцы и три грамма гашиша. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф в размере 40 тыс. рублей.

    Автор: Геннадий Плющев
    #полиция #наркотики #вологда #безработный
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