Полиция Вологды изъяла у безработного наркотики и шприцы

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Вологда, 29 сентября. Полиция Вологды задержала возле железнодорожного вокзала подозрительного мужчину. Подозреваемым оказался 31-летний безработный, имеющий судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

При себе у него были свертки с порошком и веществом растительного происхождения, которые при проверке оказались синтетическим наркотиком и гашишем. При обыске его жилища полиция нашла шприцы и три грамма гашиша. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок до трех лет и штраф в размере 40 тыс. рублей.