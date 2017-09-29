Неизвестные за ночь спалили две иномарки в Вологде

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Вологда, 29 сентября. Сразу две иномарки сгорели в Вологде за одну ночь. Инцидент произошел на улице Ярославской.

Сперва загорелся Kia Sportage 2010 года выпуска, в результате чего у автомобиля пострадали стекла и лакокрасочное покрытие, а затем огонь перекинулся на припаркованную рядом Reno Logan. На место происшествия вскоре прибыло два пожарных расчета. Согласно предварительным данным, причиной пожара стал поджог.

Отметим, что это уже не первый подобный случай. Ранее сообщалось, что от рук поджигателей в Вологде уже пострадали несколько иномарок.